Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» стал католическим священником

Экс-футболист сборной Северной Ирландии Филипп Малрайн стал священником католической церкви, сообщает BBC Sport.

После завершения игровой карьеры в 2009 году 38-летний Малрайн два года изучал философию в Королевском университете Белфаста, после чего отправился в Рим постигать теологию.

С 2012 года он служит в церкви города Корк.



Малрайн известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Норвич» и «Кардифф». В составе сборной Северной Ирландии он провел 27 матчей и забил три мяча.







