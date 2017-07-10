Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» стал католическим священником

Источник:  BBCКомментарии

Экс-футболист сборной Северной Ирландии Филипп Малрайн стал священником католической церкви, сообщает BBC Sport.

После завершения игровой карьеры в 2009 году 38-летний Малрайн два года изучал философию в Королевском университете Белфаста, после чего отправился в Рим постигать теологию.

С 2012 года он служит в церкви города Корк.

Малрайн известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Норвич» и «Кардифф». В составе сборной Северной Ирландии он провел 27 матчей и забил три мяча.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».Ромелу Лукаку: Хочу сказать спасибо всем людям, имеющим отношение к «Эвертону»Форвард сборной Бельгии перед официальным оформлением своего перехода в «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам, игрокам и персоналу «Эвертона».Лебедев победил Флэнагана, Боттас выиграл Гран-при Австрии, а Смолов получил травму. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Руни определился с игровым номером в «Эвертоне»Форвард «Эвертона» Уэйн Руни будет выступать за команду под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Ромелу Лукаку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».Лукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынкеЛукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынке«Манчестер Юнайтед» провернул пока самый громкий трансфер этого лета.«Челси» подписал защитника «Ромы» Рюдигера«Челси» подписал контракт с защитником Антонио Рюдигером, ранее выступавшим за «Рому», сообщает официальный твиттер лондонского клуба.Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с КуманомФорвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего возвращения в «Эвертон» спустя 13 лет.Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Как сообщает пресс-служба «Эвертона», сегодня, 9 июля, форвард сборной Англии Уэйн Руни вернулся в мерсисайдский клуб.«Челси», упустив Лукаку, нацелился на форварда сборной ИталииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте по-прежнему заинтересован в приглашении центрального нападающего.«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал небольшое интервью ESPN FC после перехода в стан «красных дьяволов».«Интер», «Юве», «МЮ», «Сити» и «ПСЖ» уже отказались покупать Хамеса за 75 млн евро, «Ливерпуль» еще думаетПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода РуниПолузащитник Майкл Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода из команды форварда Уэйна Руни.Ибрагимович вернется в «Юнайтед», если залечит травму до январяФорвард сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена.Ромелу Лукаку: Лучший стадион в Англии у «Юнайтед», лучшие фанаты тоже здесьНовичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал первый комментарий в качестве игрока «красных дьяволов».Его любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли ЛоуриЕго любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли ЛоуриНа этой неделе не стало Брэдли Лоури, юного фаната «Сандерленда». За его борьбой за жизнь следила вся Англия.Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.Дефо написал трогательное письмо об умершем от рака шестилетнем мальчикеФорвард «Борнмута» и сборной Англии по футболу Джермейн Дефо написал письмо о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который скончался от рака. Об этом сообщает RT.«Лестер» готов продать Мареза «Арсеналу» за 50 миллионов фунтовПолузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».
Футбол
Борис Чухлов: Если «Спартак» опять устроит вселенский плач после поражения от «Зенита», то снова станет чемпионом
Хоккей
Сергей Светлов: Возвращение Анисина в «Динамо» могло бы получиться громким
Бокс
Боб Арум: Если работа в Сенате Филиппин будет забирать время Пакьяо, ему лучше завершить спортивную карьеру
Волейбол
Доигровщик «Зенита» Леон признан самым высооплачиваемым волейболистом мира
все новости