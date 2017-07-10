Кутепов и Ребров продлили контракты со «Спартаком»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Защитник Илья Кутепов и вратарь Артем Ребров продлили контракты со «Спартаком», сообщается на официальном сайте красно-белых.
Новое соглашение с 23-летним Кутеповым рассчитано до конца июня 2021 года.
Игрок дебютировал в «Спартаке» в декабре 2012 года. Он провел за основной состав 38 матчей.
Новый контракт 33-летнего Реброва будет действовать еще на три сезона - до лета 2020 года. Вратарь выступает за «Спартак» с сентября 2011 года. Всего он отыграл в составе команды 110 матчей.
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