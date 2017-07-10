«Челси» лидирует в борьбе за Обамеянга

читайте также

Андрей Червиченко: Дзюба в «Спартаке»? Это невозможно – Федун обидчивый человек Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».

«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» ван Дейка «Арсенал» пополнил список ведущих английских клубов, которые хотят видеть в своих рядах защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Sun.

Дзюба больше не нужен «Зениту». Что вообще происходит? По сообщениям некоторых СМИ форвард «Зенита» Артем Дзюба выставлен на продажу.

Алексей Сафонов: Сейчас в «Зените» неприкасаемых нет Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из петербургского «Зенита».

Владимир Абрамов: В прошлом году Дзюба в «Зените» был лучшим Агент Владимир Арбрамов поделился мнением относительно дальнейшей карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По некоторым данным, питерцы хотят продать игрока.

Василий Уткин: Переход Дзюбы в «Спартак» отменят по той же причине, что балет «Нуреев» Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский «Спартак».

Владимир Абрамов: Если Смолова уберут из «Краснодара», на кого там смотреть? Агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду.

«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала» Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Хавбек сборной Германии Эмре Джан может сменить клубную прописку этим летом.

Сергей Фурсенко: О предложении «Спартака» по Дзюбе ничего не слышал Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию, что питерский клуб предложил «Спартаку» выкупить нападающего Артема Дзюбу, но руководство красно-белых ответило отказом.

«Динамо» хочет купить у «Лудогорца» полузащитника Мисидьяна Московское «Динамо» сделало «Лудогорцу» предложение по трансферу полузащитника Виргила Мисидьяна, сообщает болгарское издание «Дневник».

«Спартак» отказался выкупить Дзюбу у «Зенита» «Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».

Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу? Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.

Евгений Кречетов: «Динамо» до закрытия трансферного окна пополнится максимум еще одним игроком Московское «Динамо» до конца летнего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.

Василий Уткин: Шанс для Смолова сыграть в Лиге чемпионов уменьшается с каждым днем Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».

«Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии» По информации французских СМИ, вингер сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».

Со Смоловым творится что-то странное, а у «Спартака», похоже, нет денег (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Гильермо Очоа будет играть за бельгийский «Стандард» Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа подпишет контракт с бельгийским клубом «Стандард» (Льеж).