«Челси» лидирует в борьбе за Обамеянга
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.
Согласно источнику, к игроку проявляет интерес «Челси», который продолжает поиски нового центрального нападающего.
Отмечается, что «синие» предлагают за переход Обамеянга 70 млн евро. Источник уверяет, что действующий чемпион АПЛ лидирует в борьбе за лучшего бомбардира бундеслиги.
Ранее стало известно, что форвард «Челси» Диего Коста по решению наставника «синих» Антонио Конте покинет клуб этим летом.
Добавим, что Обамеянга также претендуют «Милан», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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