«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хавбек сборной Германии Эмре Джан может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, в услугах игрока «Ливерпуля» заинтересован туринский «Ювентус».
Отмечается, что действующий чемпион серии А также рассматривает кандидатуры Блеза Матюиди («ПСЖ»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), а также Дугласа Косты («Бавария»).
В минувшем сезоне АПЛ 23-летний Джан провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Добавим, что полузащитник помог национальной команды выиграть Кубок конфедераций в России.
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