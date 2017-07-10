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Азаренко уступила Халеп на Уимблдоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынка Симона Халеп обыграла белоруску Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 28 минут, - 7:6 (7:3), 6:2.

Халеп 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У ее соперницы 1 эйс, 2 ошибки на подаче и три брейка.

В четвертьфинале Халеп встретится с британкой Йоханной Контой.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Женщины
Одиночный разряд 
Четвертый круг

Матч

Азаренко В. (Белоруссия) - Халеп С. (Румыния) - 6:7, 2:6

Место и дата

10 июля 15:35, , Онлайн-трансляция

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