Азаренко уступила Халеп на Уимблдоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Румынка Симона Халеп обыграла белоруску Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 28 минут, - 7:6 (7:3), 6:2.
Халеп 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У ее соперницы 1 эйс, 2 ошибки на подаче и три брейка.
В четвертьфинале Халеп встретится с британкой Йоханной Контой.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Азаренко В. (Белоруссия) - Халеп С. (Румыния) - 6:7, 2:6
Место и дата
10 июля 15:35, , Онлайн-трансляция
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