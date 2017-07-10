«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.
Согласно источнику, этим летом игрока постарается приобрести «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне испанской примеры 23-летний полузащитник провел 27 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро, а контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до 2021 года.
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