Владимир Абрамов: Если Смолова уберут из «Краснодара», на кого там смотреть?

Агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду.

– Представьте – убираем Смолова из «Краснодара», и на кого пойдут смотреть? Как заполнить восхитительный стадион? Так что не все так просто. Тем более в «Зените» уже пять форвардов, куда там шестой? Кто будет гарантировать Федору место в основе? В Петербурге надо не только показать себя, но и тренеру понравится. Зачем Смолову такой риск?

Напомним, что главными претендентами на Смолова являются «Спартак» и «Зенит».