Василий Уткин: Переход Дзюбы в «Спартак» отменят по той же причине, что балет «Нуреев»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский «Спартак».
«Переход Дзюбы в «Спартак» отменят по той же причине, что балет «Нуреев»: из-за пропаганды нетрадиционного секса, слышной от Химок до Кремля», – написал Уткин на своей странице в Twitter.
Переход Дзюбы в Спартак отменят по той же причине, что балет "Нуреев": из-за пропаганды нетрадиционного секса, слышной от Химок до Кремля. pic.twitter.com/BgYAI1ZQDL— Василий Уткин (@radioutkin) 10 июля 2017 г.
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