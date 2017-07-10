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Владимир Абрамов: В прошлом году Дзюба в «Зените» был лучшим

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент Владимир Абрамов поделился мнением относительно дальнейшей карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По некоторым данным, питерцы хотят продать игрока.

– Про Дзюбу уже месяц разговоры идут. У «Зенита» столько различных вариантов может быть. Константин Сарсания – тонкий специалист, понимающий психологию футболистов, огульно этот вопрос точно не решается. «Спартак»? Ну Дзюба же не баран, которого не спрашивают, куда продают. С ним ведь должны разговаривать, интересоваться, хочет ли он в тот или иной клуб.

В прошлом году Артем в «Зените» был лучшим. Может, он действительно сейчас лишний, но это сильная фигура в человеческом, интеллектуальном и футбольном плане. А тут, понимаешь ли, взяли Дзюбу как тряпку – и бросают туда и сюда. Подходить к вопросам смены клуба надо тонко. Можно разрушить химию в команде, могут появиться глубинные обиды. Для Сарсании такие методы не приемлемы. Он прекрасно разбирается в психологии игроков. Не верю, чтобы эти вопросы решались халатно.

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