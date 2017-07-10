Алексей Сафонов: Сейчас в «Зените» неприкасаемых нет

Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из петербургского «Зенита».

– В «Зенит» пришел новый тренер – Роберто Манчини. Думаю, играть у него будут те, кто ему нужен, а не те, кто есть в команде. Судя по комплектации состава, клуб уже готов скинуть многих игроков, купленных в прошлом сезоне.

Дзюба? Не думаю, что в Петербурге настолько сильно хотят видеть Смолова, что готовы расстаться с Артемом. Не хочу Федю сравнивать с тем же Дриусси, но, как мне кажется, Смолов – форвард для внутреннего чемпионата. К тому же, лимит скоро поменяется. В какой форме он будет непонятно, но россияне в любом случае нужны.