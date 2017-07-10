«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» ван Дейка

«Арсенал» пополнил список ведущих английских клубов, которые хотят видеть в своих рядах защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Sun.

По данным издания, главный тренер «канониров» Арсен Венгер хочет укрепить линию обороны команды, которую по окончании следующего сезона покинет Пер Мертезакер, а Лоран Косьельни испытывает проблемы со здоровьем.

Активный интерес с 26-летнему голландцу также проявляют «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», причем шансы мерсисадцев оцениваются как наиболее высокие.

Ван Дейк перешел в «Саутгемптон» из «Селтика» в 2015 году за 13 миллионов фунтов.

Всего он провел за «святых» 55 матчей и забил четыре мяча.



