Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против Емельяненко

Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.

«Митрион – крутой парень. Но мне кажется, что мой бой с Федором собрал бы больше продаж трансляций. Конечно, победа над Мэттом подняла бы мой статус, но я уже на другом этапе карьеры. Мне хочется драться с именитыми бойцами. Это касается и Емельяненко», – цитирует 38-летнего Мира MMA News.

За всю карьеру Фрэнк провел на профессиональном уровне 29 боев (18 побед, 11 поражений).