Андрей Червиченко: Дзюба в «Спартаке»? Это невозможно – Федун обидчивый человек

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».

– Главная новость сегодняшнего дня: «Спартак» отказался от предложения «Зенита» купить Артема Дзюбу. Многие считают эту новость фейковой.

– Не думаю, что это вообще возможно. Есть небольшая вероятность, что Дзюба может перейти в другой клуб, но только не в «Спартак», после всего, что было между ним и клубом. Нельзя еще забывать, что Федун очень обидчивый человек. Думаю, это всего лишь утка, которую запустили журналисты, чтобы поддержать рейтинг своего издания.