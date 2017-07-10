Андрей Червиченко: Дзюба в «Спартаке»? Это невозможно – Федун обидчивый человек
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-президент
«Спартака» Андрей Червиченко – о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».
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сегодняшнего дня: «Спартак» отказался от предложения «Зенита» купить Артема
Дзюбу. Многие считают эту новость фейковой.
– Не думаю, что это вообще возможно. Есть небольшая вероятность, что Дзюба может перейти в другой клуб, но только не в «Спартак», после всего, что было между ним и клубом. Нельзя еще забывать, что Федун очень обидчивый человек. Думаю, это всего лишь утка, которую запустили журналисты, чтобы поддержать рейтинг своего издания.
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