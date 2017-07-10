«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», сегодня форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку подписал контракт с английским клубом.
Отмечается, что соглашение игрока, который ранее работал с Жозе Моуринью в «Челси», рассчитано на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.
#RedRom— Manchester United (@ManUtd) 10 июля 2017 г.
Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK
По информации СМИ, сумма трансфера составила 75 млн фунтов. Напомним, Лукаку перешел в «Юнайтед» из «Эвертона». При этом в стан «ирисок» вернулся нападающий Уэйн Руни, который выступал за «МЮ» с 2004 года.
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