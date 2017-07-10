«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», сегодня форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку подписал контракт с английским клубом.

Отмечается, что соглашение игрока, который ранее работал с Жозе Моуринью в «Челси», рассчитано на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 75 млн фунтов. Напомним, Лукаку перешел в «Юнайтед» из «Эвертона». При этом в стан «ирисок» вернулся нападающий Уэйн Руни, который выступал за «МЮ» с 2004 года.

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