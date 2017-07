«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», сегодня форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку подписал контракт с английским клубом.

Отмечается, что соглашение игрока, который ранее работал с Жозе Моуринью в «Челси», рассчитано на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

#RedRom



Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK