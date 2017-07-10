Хави Гарсия получил предложение из чемпионата Испании
Источник: ASКомментарии
Как сообщает AS, «Бетис» собирается пригласить этим летом полузащитника «Зенита» Хави Гарсию.
Согласно источнику, 30-летний футболист, на которого также претендуют «Малага» и «Бордо», хочет вернуться в примеру.
Ранее хавбек питерского клуба изъявил желание стать игроком «Бенфики», цвета которой он защищал с 2009 по 2012 гг.
Отметим, что Гарсия является воспитанником мадридского «Реала». За сливочных игрок провел 32 матча и отдал одну голевую передачу.
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