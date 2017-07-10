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Результат обследования: Смолов пропустит три недели

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, получивший повреждение во вчерашнем контрольном матче с ЦСКА (и вернувшийся в Россию вместе с армейцами) сегодня прошел МРТ в одной из московских клиник, сообщает обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов.

Диагноз – надрыв задней поверхности бедра. Срок восстановления форварда составит около трех недель.

Таким образом, Смолов не сможет сыграть в первых трех турах чемпионата России – против «Рубина», «Тосно» и «Спартака».

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