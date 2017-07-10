Результат обследования: Смолов пропустит три недели
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Краснодара»
и сборной России Федор Смолов, получивший повреждение во вчерашнем контрольном матче с ЦСКА
(и вернувшийся в Россию вместе с армейцами) сегодня прошел МРТ в одной из
московских клиник, сообщает обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов.
Диагноз – надрыв задней поверхности бедра. Срок восстановления форварда составит около трех недель.
Таким образом, Смолов не сможет сыграть в первых трех турах чемпионата России – против «Рубина», «Тосно» и «Спартака».
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