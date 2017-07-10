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Светлана Кузнецова: С детства мне говорили, что я никогда не поднимусь на вершину. Я привыкла к этому

Источник:  «Рейтер»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после выхода в четвертьфинал Уимблдона рассказала об отношении к себе.

«Я думаю, что у моих соперников потрясающее уважение ко мне, и все они знают, что должны показать свою лучшую игру, чтобы победить меня. Конечно, я считаю, что должна получать больше от болельщиков и прессы. Но в жизни много несправедливости. С самого детства мне говорили, что я никогда не поднимусь на вершину. Я привыкла к этому. Важно понимать, что мнения ничего не значат. На самом деле это помогает мне. На Уимблдоне мне стало лучше, свободнее. Если люди не верят в меня, то это их выбор», – цитирует Кузнецову Рейтер.

За выход в следующую стадию Уимблдона Светлана поспорит с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

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