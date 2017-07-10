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Ромелу Лукаку: Я не мог отказать «МЮ», это шанс всей моей жизни

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, ставший игроком «Манчестер Юнайтед», дал комментарий после подписания пятилетнего контракта.

Напомним, лучший бомбардир АПЛ по итогам минувшего сезона перебрался в стан «красных дьяволов» из «Эвертона».

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Эвертона» за четыре замечательных сезона. В Ливерпуле я обрел новых друзей. Мы пережили несколько удивительных моментов. Но когда в твою дверь стучится Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед», ты просто не можешь отказать. Это шанс всей моей жизни.

Вы видели с каким настроем клуб бился в финале Лиги Европы? Я хочу быть частью этого. Не могу дождаться выхода на «Олд Траффорд». Хочу сыграть перед фанатами «МЮ». Однако, сейчас я должен думать о предсезонной подготовке. Нас ждет тяжелая работа», – цитирует Лукаку официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Первое интервью Лукаку после перехода

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