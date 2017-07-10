Ромелу Лукаку: Я не мог отказать «МЮ», это шанс всей моей жизни
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, ставший игроком «Манчестер Юнайтед», дал комментарий после подписания пятилетнего контракта.
Напомним, лучший бомбардир АПЛ по итогам минувшего сезона перебрался в стан «красных дьяволов» из «Эвертона».
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Эвертона» за четыре замечательных сезона. В Ливерпуле я обрел новых друзей. Мы пережили несколько удивительных моментов. Но когда в твою дверь стучится Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед», ты просто не можешь отказать. Это шанс всей моей жизни.
Вы видели с каким настроем клуб бился в финале Лиги Европы? Я хочу быть частью этого. Не могу дождаться выхода на «Олд Траффорд». Хочу сыграть перед фанатами «МЮ». Однако, сейчас я должен думать о предсезонной подготовке. Нас ждет тяжелая работа», – цитирует Лукаку официальный сайт «Манчестер Юнайтед».