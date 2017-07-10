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«Фиорентина» объявила о переходе Валеро в «Интер»

Источник:  ФК «Фиорентина»Комментарии

32-летний полузащитник Борха Валеро перешел в миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба «Фиорентины».

О сумме трансфера и других деталях контракта не уточняется. По информации СМИ, сумма сделки составила 5,5 млн евро. При этом «Фиорентина» может получить еще 1,5 млн евро в качестве возможных бонусов.

Напомним, Валеро выступал за «Фиорентину» с 2012 года. За это время полузащитник провел более 200 матчей.

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