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Экс-защитник «Зенита» перешел в УНИКС

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Бывший защитник «Зенита» Павел Сергеев продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с 29-летним баскетболистом рассчитан на один год.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 у Сергеева закончилось соглашение с сине-бело-голубыми. В составе петербуржцев он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 4,6 очка, совершая 0,8 подборов, и делая 1,1 передач. В Еврокубке на счету россиянина 15 игр с показателями 4,4 очка, 0,8 подборов, 1.8 передач в среднем за встречу.

Сергеев ранее выступал за УНИКС (2007-08, 2012-2014). 

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