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«Урал» обыграл «Зарю» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Урала» нанесли поражение украинской «Заре» в рамках контрольного матча (2:0).

В составе победителей отметились Николай Димитров и Владимир Ильин.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Заря» заняла третье место в чемпионате страны.

Контрольный матч

«Урал» (Россия) – «Заря» (Украина) – 2:0.

Голы: Димитров, Ильин

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