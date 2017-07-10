«Урал» обыграл «Зарю» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Урала» нанесли поражение украинской «Заре» в рамках контрольного матча (2:0).
В составе победителей отметились Николай Димитров и Владимир Ильин.
Отметим, что по итогам минувшего сезона «Заря» заняла третье место в чемпионате страны.
Контрольный матч
«Урал» (Россия) – «Заря» (Украина) – 2:0.
Голы: Димитров, Ильин
Отметим, что завтра наша команда проведет заключительный матч на сборе в Словении. Сыграем против сербского клуба "Динамо" (Вранье)— ФК Урал (@FCURAL) 10 июля 2017 г.
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