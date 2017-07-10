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Федерер, одолев Димитрова, оформил 15-й выход в четвертьфинал Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одолел в трех сетах болгарина Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Встреча, которая длилась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

За все время игры Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. В активе его соперника – семь эйсов, семь ошибок на подаче и один брейк.

Отметим, Роджер в 15-й раз добирался до четвертьфинала Уимблдона, превзойдя рекорд Джимми Коннорса, который выходил в эту стадию турнира 14 раз.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
Четвертый круг

Матч

Димитров Г. (Болгария) - Федерер Р. (Швейцария) - 4:6, 2:6, 4:6

Место и дата

10 июля 18:30, , Онлайн-трансляция

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