Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал Уимблдона в паре

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вместе с представительницей Франции Кристиной Младенович вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.

Сегодня спортсменки одержали победу над Тимю Бабош из Венгрии и представительницей Чехии Андреа Главачкову (6:3, 6:7 (3:7), 6:3).

За все время игры, которая длилась 2 часа 2 минуты, Кузнецова и Младенович два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из шести брейк-пойнтов. На счету Бабош и Главачковой один эйс, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с Макото Ниномией из Японии и чешкой Ренатой Ворачовой.