Витоло продлил контракт с «Севильей»
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Полузащитник сборной Испании Витоло продолжит выступления за «Севилью».
Как сообщает клубная пресс-служба, сегодня хавбек поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2022 года. Предыдущий контракт игрока, который защищает цвета «Севильи» уже четыре сезона, действовал до 2020 года.
В минувшем розыгрыше примеры 27-летний полузащитник сыграл 30 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.
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