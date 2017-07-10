Кассано пополнил ряды «Вероны» (фото)
Источник: ФК «Верона»Комментарии
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне».
Как сообщает клубная пресс-служба, игрок пополнил состав команды на правах свободного агента. 34-летнему футболисту достался 99-й номер.
Ufficiale, Antonio #Cassano è un calciatore del Verona!— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 10 июля 2017 г.
FantAntonio ha scelto la maglia numero 99#DaiVerona #VeronaGialloblu pic.twitter.com/LImjskKp4o
Напомним, Кассано с 2015 по 2017 гг. выступал за «Сампдорию». В прошлом сезоне Кассано не играл из-за разногласий по контракту с клубом.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда также был заинтересован «Кротоне».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически