Кассано пополнил ряды «Вероны» (фото)

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне».

Как сообщает клубная пресс-служба, игрок пополнил состав команды на правах свободного агента. 34-летнему футболисту достался 99-й номер.

Напомним, Кассано с 2015 по 2017 гг. выступал за «Сампдорию». В прошлом сезоне Кассано не играл из-за разногласий по контракту с клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда также был заинтересован «Кротоне».