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Александр Кержаков: Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. «Зенит» зависел не от него, а от Гарая

Источник:  YoutubeКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков - о проблемах питерского клуба. Напомним, в минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате России.

«Не хочу лезть в тренерские вопросы, но в какой-то момент можно было дать отдохнуть ребятам, которые провели много матчей. Были игры, когда можно было провести ротацию. Но сейчас просто говорить, что нужно было делать вот так, а если бы тогда проводили больше ротации, может, не заняли бы и третье место. 

Как дома грозненцам проиграли? Вот так и проиграли. Защищаться на таком поле, на котором мы играли, намного проще, чем атаковать. Это было ужасное поле. И в итоге качество газона «Крестовского», возможно, повлияло на то, что «Зенит» стал третьим, а не вторым. 

Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя. Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счет выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди», – сказал Кержаков в эфире программы «OFFSIDE».

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