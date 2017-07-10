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Анна Чакветадзе: Шансы Кузнецовой и Мугурусы на полуфинал равны

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор Анна Чакветадзе поделилась с «Советским спортом» своим мнением о четвертьфинальном матче «Уимблдона», в котором Светлана Кузнецова сыграет против Гарбинье Мугурусы.

– В четвертьфинале Светлане предстоит сыграть против Гарбинье Мугурусы, которая является очень неудобным соперником для нее. До этого соперницы Кузнецовой не играли в атакующем стиле, а у Мугурусы очень хорошая подача, она старается сокращать розыгрыши, играет их в три удара, постоянно атакуя. Будет интересно, как Светлана к этому приспособится, все-таки четвертьфинал достаточно важная стадия. Будем надеяться, что с настроем Кузнецовой ничего не случится, но игра будет для нее очень сложной. Светлане придется действовать на острие атаки, потому что испанка всегда старается давить. При этом стоит отметить, что сама Кузнецова обладает разнообразным арсеналом ударов, и за счет этого она также может доставить неприятности сопернице. Шансы на победу в этой паре примерно равные.

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