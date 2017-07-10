Раонич и Федерер разыграют путевку в полуфинал Уимблдона

Представитель Канады Милош Раонич обыграл в пяти сетах Александра Зверева из Германии и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Матч, длительность которого составила 3 часа 23 минуты, завершился со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

За все время игры Раонич 23 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Зверева 17 эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал канадец поспорит с третьей ракеткой турнира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг