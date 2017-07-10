Надаль покинул Уимблдон, проиграв Мюллеру за 4 часа 47 минут

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер одолел испанского теннисиста Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, а ее продолжительность составила 4 часа 47 минут.

За все время игры Мюллер 30 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Надаля 23 эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал Мюллер сыграет с седьмой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг