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Надаль покинул Уимблдон, проиграв Мюллеру за 4 часа 47 минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер одолел испанского теннисиста Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, а ее продолжительность составила 4 часа 47 минут.

За все время игры Мюллер 30 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Надаля 23 эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал Мюллер сыграет с седьмой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
Четвертый круг

Матч

Надаль Р. (Испания) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15

Место и дата

10 июля 16:30, , Онлайн-трансляция

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