Надаль покинул Уимблдон, проиграв Мюллеру за 4 часа 47 минут
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представитель Люксембурга Жиль Мюллер одолел испанского теннисиста Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13, а ее продолжительность составила 4 часа 47 минут.
За все время игры Мюллер 30 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Надаля 23 эйса, две ошибки на подаче и два брейка.
За выход в полуфинал Мюллер сыграет с седьмой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Матч
Надаль Р. (Испания) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15
Место и дата
10 июля 16:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически