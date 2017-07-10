Анатолий Бышовец: Отсутствие игроков, которые цементировали бы команду, повлияло на результат сборной России на КК-2017
Источник: «Собеседник»Комментарии
Бывший главный тренер
сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении команды на Кубке
конфедераций в России.
«Можно говорить, что команда испытывала определенные проблемы, связанные с составом. Отсутствие игроков, которые цементировали бы команду, повлияло на качество игры и на результат.
С другой стороны, мы видим, что команда создавалась практически с нуля. Этот турнир был первым для Черчесова и многих игроков в составе сборной», – приводит «Собеседник» слова Бышовца.
Напомним, на Кубке конфедераций сборная России победила Новую Зеландию (2:0), после чего проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2) и заняла третье место в группе.
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