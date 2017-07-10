Воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Арарат»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Арарата», голкипер юношеской сборной России Антон Шитов пополнил состав столичной команды.
«Московский «Арарат» заключил контракт с молодым голкипером Антоном Шитовым. Соглашение с 17-летним футболистом рассчитано на два года. Шитов является воспитанником московского «Локомотива» и вызывается в сборную России U17. Стоить отметить, что Антон Шитов в составе юношеской сборной России стал обладателем Кубка развития-2017, который проходил в Минске, и был признан лучшим вратарем турнира», – говорится в сообщении клуба.
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