Андрей Сильнов: Комплекс мер по борьбе с допингом может дополнительно мотивировать спортсменов

Олимпийский чемпион Андрей Сильнов высказался о решении правительства принять комплекс мер для борьбы с допингом в отечественном спорте.

«Такие вопросы должны разрешаться комплексно – и самодисциплиной каждого из спортсменов, и какими-то мерами, принимаемыми правительством. Их не просто так ведь принимают: на это есть свои причины. В любом случае – делается это все на благо спорта, чтобы он был честным и чистым. К тому же это может дисциплинировать спортсменов.

Будет ли это действенным? Уверен, что людям, работающим над данным вопросом, известны нюансы их деятельности. Плюс я считаю, что эту проблему действительно нужно было поднимать – и работать эти меры должны на благо, а не во вред», – сказал Сильнов в интервью «Газете.Ru».

Напомним, в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердившее комплекс мер по предотвращению и борьбе с употреблением запрещенных веществ в отечественном спорте. Документ был обнародован на официальном сайте кабмина. Осуществлять контроль и координацию комплекса поручено Министерству спорта.