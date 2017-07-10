Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матчи Уимблдона, которые намечены на 11 июля, могут не состояться

Источник:  «Уимблдон»Комментарии

Как сообщает официальный сайт Уимблдона, 11 июля синоптики обещают дождь с вероятностью 100%, уровень осадков 6 мм. Температура воздуха ожидается +20°C, а порывы юго-западного ветра будут достигать 10-20 м/с.

Отмечается, что при таких условиях матчи могут проходить только на Центральном корте, у которого есть крыша. 

Напомним, в этот день запланированы женские четвертьфиналы Винус Уильямс (США, 10) – Елена Остапенко (Латвия, 13), Йоханна Конта (Великобритания, 6) – Симона Халеп (Румыния, 2), а также перенесенный матч 1/8 финала у мужчин Адриан Маннарино (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Четвертьфинал Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Светлана Кузнецова (Россия, 7) вынесен на первый корт.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Надаль покинул Уимблдон, проиграв Мюллеру за 4 часа 47 минутПредставитель Люксембурга Жиль Мюллер одолел испанского теннисиста Рафаэля Надаля и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.Раонич и Федерер разыграют путевку в полуфинал УимблдонаПредставитель Канады Милош Раонич обыграл в пяти сетах Александра Зверева из Германии и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.Анна Чакветадзе: Остапенко дерзкая! Она может победить на «Уимблдоне»Анна Чакветадзе: Остапенко дерзкая! Она может победить на «Уимблдоне»Комментатор Анна Чакветадзе специально для «Советского спорта» подвела итоги матча Светланы Кузнецовой и Агнешки Радвански на Уимблдоне.Анна Чакветадзе: Шансы Кузнецовой и Мугурусы на полуфинал равныКомментатор Анна Чакветадзе поделилась с «Советским спортом» своим мнением о четвертьфинальном матче «Уимблдона», в котором Светлана Кузнецова сыграет против Гарбинье Мугурусы.Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал Уимблдона в пареРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вместе с представительницей Франции Кристиной Младенович вышла четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.Федерер, одолев Димитрова, оформил 15-й выход в четвертьфинал УимблдонаШвейцарский теннисист Роджер Федерер одолел в трех сетах болгарина Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.Андрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракеткуАндрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракеткуЗнаменитый в прошлом теннисист Андрей Чесноков – о победе Светланы Кузнецовой над Агнешкой Радванской в четвертом круге Уимблдона.Азаренко уступила Халеп на УимблдонеРумынка Симона Халеп обыграла белоруску Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде.Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал УимблдонаТеннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.Кузнецова пробилась в четвертьфинал УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.Букмекеры считают Кузнецову фаворитом встречи с РадванскаБукмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде между россиянкой Светланой Кузнецовой и полячкой Агнешкой Радванска.Виктор Янчук: У Азаренко все умение записано на уровне спинного мозгаЗаслуженный тренер России Виктор Янчук оценил возвращение после большого перерыва в большой теннис белоруски Виктории Азаренко.Виктор Янчук: Кузнецовой сейчас по силам любая соперницаЗаслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Светланы Кузнецовой над Полоной Херцог и выход россиянки в 1/8 финала Уимблдона.Федерер обыграл Мишу Зверева на Уимблдоне и вышел в 1/8 финалаШвейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.Джокович обыграл Гулбиса на Уимблдоне и вышел в 1/8 финалаСербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.Возняцки вышла в четвертый круг УимблдонаЭкс-первая ракетка мира Каролин Возняцки пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2017.Маттек-Сэндз разорвала сухожилие на УимблдонеСтал известен диагноз американской теннисистки Беттани Маттек-Сэндз, получившей тяжелую травму на Уимблдоне-2017.Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с МугурусойПервая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира.Радванска пробилась в 1/8 финала Уимблдона, где сразится с КузнецовойПольская теннисистка Агнешка Радванска вышла в четвертый круг Уимблдона-2017.Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на УимблдонеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.
Теннис
Федерер, одолев Димитрова, оформил 15-й выход в четвертьфинал Уимблдона
Футбол
«Урал» обыграл «Зарю» в товарищеском матче
Футбол
Ромелу Лукаку: Я не мог отказать «МЮ», это шанс всей моей жизни
Теннис
Светлана Кузнецова: С детства мне говорили, что я никогда не поднимусь на вершину. Я привыкла к этому
все новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости