Матчи Уимблдона, которые намечены на 11 июля, могут не состояться

Как сообщает официальный сайт Уимблдона, 11 июля синоптики обещают дождь с вероятностью 100%, уровень осадков 6 мм. Температура воздуха ожидается +20°C, а порывы юго-западного ветра будут достигать 10-20 м/с.

Отмечается, что при таких условиях матчи могут проходить только на Центральном корте, у которого есть крыша.

Напомним, в этот день запланированы женские четвертьфиналы Винус Уильямс (США, 10) – Елена Остапенко (Латвия, 13), Йоханна Конта (Великобритания, 6) – Симона Халеп (Румыния, 2), а также перенесенный матч 1/8 финала у мужчин Адриан Маннарино (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Четвертьфинал Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Светлана Кузнецова (Россия, 7) вынесен на первый корт.