Теодосич подписал контракт с «Клипперс» (фото)

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с «Клипперс». Об этом сообщило агенство, представляющее интересы игрока.

По информации СМИ, соглашение баскетболиста рассчитано на два года, а его зарплата составит 12,3 млн долларов за сезон.

Напомним, Теодосич покинул армейцев в связи с истечением срока контракта. За столичный клуб Милош выступал с 2011 года.