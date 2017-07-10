Теодосич подписал контракт с «Клипперс» (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с «Клипперс». Об этом сообщило агенство, представляющее интересы игрока.
. @MilosTeodosic4 is officially a Clipper!✍️ @LAClippers #TeamLotsos pic.twitter.com/Q1GIBRqgiV— Lotsos & Associates (@sportspromotion) 10 июля 2017 г.
По информации СМИ, соглашение баскетболиста рассчитано на два года, а его зарплата составит 12,3 млн долларов за сезон.
Напомним, Теодосич покинул армейцев в связи с истечением срока контракта. За столичный клуб Милош выступал с 2011 года.
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