Марко Петкович: У Карреры играют не имена и не фамилии

Новичок московского «Спартака» Марко Петкович – о главном тренер красно-белых, новых партнерах и конкуренции в столичном клубе.

«Знаю почти всех своих новых партнеров. В прошлом сезоне я следил за игрой «Спартака». Клуб бился за чемпионство и завоевал титул. Слышал много положительных отзывов от людей, которые лично знакомы с Массимо Каррерой. У него играют не имена и не фамилии.

Но я знаю, в какую команду перехожу, знаю и футболистов, с которыми предстоит поспорить за место в составе на моей позиции. Конкуренция не помешает ни мне, ни им. Значит, расти будем все вместе. С нетерпением жду первого матча на стадионе «Спартака», – сказал защитник в эфире «Все на матч».