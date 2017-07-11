Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»

Как сообщает AS, мадридский «Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере защитника сборной Бразилии Фабиньо.

Согласно источнику, 23-летний игрок вернется в испанскую примеру в январе 2018 года. Именно тогда с «матрасников» будет снят запрет на регистрацию новичков. Отмечается, что сумма сделки составит 45 млн евро.

Напомним, футболист выступает за французский клуб с 2013 года. До этого он защищал цвета мадридского «Реала».

В минувшем сезоне Фабиньо провел 56 матчей и забил 12 голов.