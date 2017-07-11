Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, мадридский «Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере защитника сборной Бразилии Фабиньо.

Согласно источнику, 23-летний игрок вернется в испанскую примеру в январе 2018 года. Именно тогда с «матрасников» будет снят запрет на регистрацию новичков. Отмечается, что сумма сделки составит 45 млн евро. 

Напомним, футболист выступает за французский клуб с 2013 года. До этого он защищал цвета мадридского «Реала».

В минувшем сезоне Фабиньо провел 56 матчей и забил 12 голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хави Гарсия получил предложение из чемпионата ИспанииКак сообщает AS, «Бетис» собирается пригласить этим летом полузащитника «Зенита» Хави Гарсию.«Готов вернуться в «Бенфику». Хави Гарсия рассказал о планах на будущее«Готов вернуться в «Бенфику». Хави Гарсия рассказал о планах на будущееПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия дал интервью португальскому изданию Record.Андрей Червиченко: Дзюба в «Спартаке»? Это невозможно – Федун обидчивый человекЭкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» ван Дейка«Арсенал» пополнил список ведущих английских клубов, которые хотят видеть в своих рядах защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, сообщает The Sun.Дзюба больше не нужен «Зениту». Что вообще происходит?Дзюба больше не нужен «Зениту». Что вообще происходит?По сообщениям некоторых СМИ форвард «Зенита» Артем Дзюба выставлен на продажу.Алексей Сафонов: Сейчас в «Зените» неприкасаемых нетАгент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из петербургского «Зенита».Владимир Абрамов: В прошлом году Дзюба в «Зените» был лучшимАгент Владимир Арбрамов поделился мнением относительно дальнейшей карьеры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По некоторым данным, питерцы хотят продать игрока.Василий Уткин: Переход Дзюбы в «Спартак» отменят по той же причине, что балет «Нуреев»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Зенита» Артема Дзюбы в московский «Спартак».Владимир Абрамов: Если Смолова уберут из «Краснодара», на кого там смотреть?Агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду.«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля»Хавбек сборной Германии Эмре Джан может сменить клубную прописку этим летом.«Челси» лидирует в борьбе за ОбамеянгаФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание MARCA.Сергей Фурсенко: О предложении «Спартака» по Дзюбе ничего не слышалПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию, что питерский клуб предложил «Спартаку» выкупить нападающего Артема Дзюбу, но руководство красно-белых ответило отказом.«Динамо» хочет купить у «Лудогорца» полузащитника МисидьянаМосковское «Динамо» сделало «Лудогорцу» предложение по трансферу полузащитника Виргила Мисидьяна, сообщает болгарское издание «Дневник».«Спартак» отказался выкупить Дзюбу у «Зенита»«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.Евгений Кречетов: «Динамо» до закрытия трансферного окна пополнится максимум еще одним игрокомМосковское «Динамо» до конца летнего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком, сообщил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов.Василий Уткин: Шанс для Смолова сыграть в Лиге чемпионов уменьшается с каждым днемТелекомментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном будущем нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.«Рома» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может стать игроком «Ромы».«Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии»По информации французских СМИ, вингер сборной Бразилии Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».
Теннис
Раонич и Федерер разыграют путевку в полуфинал Уимблдона
Футбол
Александр Кержаков: Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. «Зенит» зависел не от него, а от Гарая
Теннис
Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал Уимблдона в паре
Теннис
Федерер, одолев Димитрова, оформил 15-й выход в четвертьфинал Уимблдона
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Фабиньо
Фабиньовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы