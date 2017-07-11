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Денис Лебедев: Хочу провести объединительный бой

Источник:  ИзвестияКомментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев поделился планами на будущее после победы над Марком Флэнаганом.

«Это была моя добровольная защита титула, впереди - обязательная. Хотелось бы провести объединительный бой, но многие мои потенциальные соперники будут участвовать в боксерской Суперсерии, поэтому это будет довольно проблематично. В любом случае моя команда найдет мне достойного оппонента, и в ближайшем будущем вы вновь увидите меня на ринге.

С кем бы я хотел провести бой? Я хочу выигрывать чемпионские пояса, мне интересны титульные поединки. Я открыт для любых достойных оппонентов, у меня нет приоритетов. Хочу выходить на ринг и получать удовольствие от бокса, а также радовать своих болельщиков», — цитируют Лебедева «Известия».

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