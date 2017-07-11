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Хуан Мата: У Лукаку самые большие бутсы в мире

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поздравил нападающего Ромелу Лукаку с переходом в стан «красных дьяволов».

«Поздравляю Ромелу, он же – самые огромные бутсы в мире», - сообщил Мата в своем твиттере.

Напомним, что Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» за 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгиец принял участие в 39-ти матчах, забил 26 голов и отдал 7 результативных передач.

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