Хуан Мата: У Лукаку самые большие бутсы в мире
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поздравил нападающего Ромелу Лукаку с переходом в стан «красных дьяволов».
«Поздравляю Ромелу, он же – самые огромные бутсы в мире», - сообщил Мата в своем твиттере.
Welcome @RomeluLukaku9 aka biggest boots EVER 👀😅🔴 @ManUtd pic.twitter.com/naof9thtgp— Juan Mata García (@juanmata8) 10 июля 2017 г.
Напомним, что Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» за 75 миллионов евро.
В прошедшем сезоне бельгиец принял участие в 39-ти матчах, забил 26 голов и отдал 7 результативных передач.
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