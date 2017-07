Толиссо пришел на презентацию в «Баварии» в шортах Nike

Полузащитник Корентин Толиссо, перешедший в «Баварию» из «Лиона», был замечен на своей презентации в шортах фирмы Nike.

Как сообщает Bild, француз позировал перед фотокамерами и рассказывал, что рад оказаться в таком знаменитом клубе. Однако внимание журналистов привлекло то обстоятельство, что на Толиссо были шорты фирмы Nike, тогда как «Бавария» официально сотрудничает с Adidas.

Faux pas at Tolisso's presentation: Coco does a 'Götze' and wears Nike pants during his official Bayern unveiling [Bild] pic.twitter.com/2CUGFoRkGT