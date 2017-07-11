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Толиссо пришел на презентацию в «Баварии» в шортах Nike

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник Корентин Толиссо, перешедший в «Баварию» из «Лиона», был замечен на своей презентации в шортах фирмы Nike.

Как сообщает Bild, француз позировал перед фотокамерами и рассказывал, что рад оказаться в таком знаменитом клубе. Однако внимание журналистов привлекло то обстоятельство, что на Толиссо были шорты фирмы Nike, тогда как «Бавария» официально сотрудничает с Adidas.

Отметим, что компания Adidas также владеет значительной частью акций мюнхенского клуба.

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