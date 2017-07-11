Защитник «Рубина» Виталий Устинов перешел в «Ростов» на правах аренды.

Как отмечает официальный сайт «Ростова», соглашение рассчитано на один год. Устинов уже присоединился к команде, которая готовится к матчу первого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала».

«Виталий будет играть за «Ростов» под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!», - сообщает официальный сайт ростовчан.

Ранее Устинов играл в «Нефтехимике» и «Роторе».

Таблица трансферов РФПЛ