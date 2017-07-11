Джейми Реднапп: У Косты есть проблемы с дисциплиной

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал возможный уход из «Челси» нападающего Диего Косты.

«Тут скорее идет речь про отношение Косты к делу. У Диего есть проблемы с дисциплиной, ведь уже сообщалось о конфликтах между ним и Конте.

Коста – прекрасный форвард, однако такому тренеру, как Конте, нужна железная дисциплина. Если ее в команде портит один человек, то от него нужно избавиться. Однако заменить его будет непросто», - цитирует Реднаппа Sky Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Коста может покинуть «Челси» уже летом.