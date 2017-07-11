Андрес Иньеста: Хотел бы остаться в «Барселоне» до конца карьеры

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

«Я всегда говорил, что мечтаю закончить карьеру в «Барселоне». Этот клуб дал мне абсолютно все, я тут с самого детства.

Мне осталось играть еще несколько лет, поэтому пока рано задумываться о своем будущем. Но «Барселона» - та команда, в которой я хочу быть», - цитирует Иньесту Marca.

Напомним, действующий контракт Иньесты рассчитан до 2018 года.