Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрес Иньеста: Хотел бы остаться в «Барселоне» до конца карьеры

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

«Я всегда говорил, что мечтаю закончить карьеру в «Барселоне». Этот клуб дал мне абсолютно все, я тут с самого детства.

Мне осталось играть еще несколько лет, поэтому пока рано задумываться о своем будущем. Но «Барселона» - та команда, в которой я хочу быть», - цитирует Иньесту Marca.

Напомним, действующий контракт Иньесты рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»Как сообщает AS, мадридский «Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере защитника сборной Бразилии Фабиньо.Витоло продлил контракт с «Севильей»Полузащитник сборной Испании Витоло продолжит выступления за «Севилью».Хави Гарсия получил предложение из чемпионата ИспанииКак сообщает AS, «Бетис» собирается пригласить этим летом полузащитника «Зенита» Хави Гарсию.«Тоттенхэм» готов приобрести полузащитника «Реала»Тренерский штаб мадридского «Реала» не рассчитывает на хавбека сборной Хорватии Матео Ковачича. Об этом сообщает Evening Standard.Паулиньо надеется, что «Гуанчжоу Эвергранд» отпустит его в «Барселону»Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо прокомментировал интерес со стороны «Барселоны», а также рассказал о предложении из России.«Валенсия» предложила за Луиша Нету 5 млн евроКак сообщает O Jogo, этим летом защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в «Валенсию».Себальос станет игроком «Реала» за 18 млн евроЛучший игрок молодежного чемпионата Европы Даниэль Себальос дал согласие на переход в мадридский «Реал».«Интер», «Юве», «МЮ», «Сити» и «ПСЖ» уже отказались покупать Хамеса за 75 млн евро, «Ливерпуль» еще думаетПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо перешел в «Вольфсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Севилья» договорилась с «Сампдорией» о трансфере МуриэляИспанская «Севилья» и итальянская «Сампдория» согласовали условия сделки по переходу форварда колумбийского нападающего Луиса Муриэля, сообщает официальный сайт красно-белых.Крэйг Шекспир: Марез не будет играть в «Лестере», если не докажет свою лояльностьГлавный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир заявил, что полузащитник Рияд Марез, заявивший о желании сменить клубную прописку, может быть лишен игровой практики.Лука Модрич: Никогда не устану от победПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что побеждать для него является приятной частью работы футболиста.Экс-полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос» (фото)Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес подписал контракт с «Олимпиакосом», информирует официальный твиттер греческого клуба.Вратарь «Ювентуса» Нето перешел в «Валенсию»Голкипер «Ювентуса» Нето официально стал игроком «Валенсии».Навального на тебя нет! Месси избежал тюрьмы из-за неуплаты налоговНавального на тебя нет! Месси избежал тюрьмы из-за неуплаты налоговОбозреватель «Советского спорта» - о ситуации вокруг семьи Лео Месси и скрытой коррупции.Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга»Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским защитнком Жереми Матье, ранее выступавшим за испанскую «Барселону».Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организацииНападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал напитки и еду, оставшиеся со свадьбы, благотворительной организации.Судьба Хави Гарсии решится после сбора в АвстрииСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал интерес «Бордо» и «Малаги» к Хави Гарсии.Кейлор Навас: «Реалу» нужно забыть прошлый сезонВратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал партнеров забыть о прошлых успехах.Дмитрий Черышев: Из-за ошибки врачей моему сыну кололи гормон ростаБывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о восстановлении после травмы его сына - полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.
Футбол
Анатолий Бышовец: Отсутствие игроков, которые цементировали бы команду, повлияло на результат сборной России на КК-2017
Теннис
Надаль покинул Уимблдон, проиграв Мюллеру за 4 часа 47 минут
Теннис
Раонич и Федерер разыграют путевку в полуфинал Уимблдона
Футбол
Александр Кержаков: Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. «Зенит» зависел не от него, а от Гарая
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Андрес Иньеста
Андрес Иньеставсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости