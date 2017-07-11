Андрей Ещенко: Наверное всегда приятно получить медаль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением о церемонии награждения.
«Всегда приятно получить медаль. Особенно когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции для меня закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный. Но надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам», - заявил Ещенко.
Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» завоевал золотые медали чемпионата России.
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