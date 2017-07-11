Рафаил Ишматов: С уходом Зарипова у «Металлурга» будут непростые времена

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов «, прокомментировал переход форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».

«Думаю, для Зарипова это в первую очередь оптимальный шаг в бытовом плане. Он очень долго прожил в Казани, и город уже фактически стал для него родным, несмотря на то что Данис родился и вырос в Челябинске. Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры «Ак Барсу» и остаться в нем не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьезной клубной должности — правильное решение. Здесь я имею в виду чисто человеческий фактор.

Очевидно, что у Билялетдинова есть люди, которых можно поставить в звено к Зарипову, чтобы в полной мере использовать его сильные стороны. Некорректно называть имена этих хоккеистов и навязывать их Зинэтуле Хайдаровичу, но очевидно, что Данису подойдут в партнеры игровики – люди, чьим основным качеством является комбинационная составляющая, а не силовая. Такие же гибкие в стилистическом плане, как, например, Мозякин.

С уходом Зарипова у «Магнитки» могут наступить непростые времена. У них и без того были серьезные потери в обороне с отъездом в НХЛ Антипина и Береглазова, а также после расторжения контракта с Ли. Но я уверен, что их руководство в лице Величкина найдет выход из ситуации — если не сейчас, то в перспективе», — цитируют Ишматова «Известия».