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«Шахтер» представил домашний комплект формы на новый сезон

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Донецкий «Шахтер» совместно с компанией Nike представил домашний комплект формы на следующий сезон.

«Вертикальные полосы знаковых для «горняков» цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную «Донбасс Арену». Черные рукава и плечи – символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса.

С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, продолжающаяся на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой», — сообщает официальный сайт «Шахтера».

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