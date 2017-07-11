«Шахтер» представил домашний комплект формы на новый сезон
Донецкий «Шахтер» совместно с компанией Nike представил домашний комплект формы на следующий сезон.
«Вертикальные полосы знаковых для «горняков» цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную «Донбасс Арену». Черные рукава и плечи – символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса.
С обеих сторон футболки расположена эластичная полоса, продолжающаяся на шортах. При движении она растягивается, улучшая вентиляцию, и просвечивается ярко-синей подкладкой», — сообщает официальный сайт «Шахтера».
⚒ ФК «Шахтер» и @nikefootball представляют новую домашнюю форму! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 июля 2017 г.
Все подробности: https://t.co/Jm3eH8xRED#nikefootball #fcsd pic.twitter.com/WmXzTfKYPh