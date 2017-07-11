Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Кузнецова: Мой пес помогает мне снять напряжение

Источник:  ReutersКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своей собаке Дольче.

«У меня спрашивают, зачем мне нужен Дольче, которого я часто беру на турниры в США. Объясняю, что я теннисистка и мне очень одиноко в разъездах, часто бывает тоскливо. Собака помогает мне снять напряжение. Когда ты проигрываешь, то видишь, как твоя команда расстраивается. Когда выигрываешь, они счастливы. А мой пес счастлив всегда. 

Самый лучший @thedolce27

Публикация от Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27)



Здесь его нет. Мне приходится оставлять кого-то с ним, поскольку он не любит быть в одиночестве. Если его оставить одного, то он начнет писать повсюду. Если бы я была Федерером, постоянно летала бы на частном самолёте и брала бы с собой собаку, но это невозможно. Однако я очень скучаю по нему. Надеюсь взять его в США», — приводит слова Кузнецовой Reuters.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анна Чакветадзе: Остапенко дерзкая! Она может победить на «Уимблдоне»Анна Чакветадзе: Остапенко дерзкая! Она может победить на «Уимблдоне»Комментатор Анна Чакветадзе специально для «Советского спорта» подвела итоги матча Светланы Кузнецовой и Агнешки Радвански на Уимблдоне.Анна Чакветадзе: Шансы Кузнецовой и Мугурусы на полуфинал равныКомментатор Анна Чакветадзе поделилась с «Советским спортом» своим мнением о четвертьфинальном матче «Уимблдона», в котором Светлана Кузнецова сыграет против Гарбинье Мугурусы.Кузнецова и Младенович пробились в четвертьфинал Уимблдона в пареРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вместе с представительницей Франции Кристиной Младенович вышла четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.Андрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракеткуАндрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракеткуЗнаменитый в прошлом теннисист Андрей Чесноков – о победе Светланы Кузнецовой над Агнешкой Радванской в четвертом круге Уимблдона.Светлана Кузнецова: С детства мне говорили, что я никогда не поднимусь на вершину. Я привыкла к этомуРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова после выхода в четвертьфинал Уимблдонского турнира рассказала об отношении к себе.Кузнецова пробилась в четвертьфинал УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2017.Букмекеры считают Кузнецову фаворитом встречи с РадванскаБукмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде между россиянкой Светланой Кузнецовой и полячкой Агнешкой Радванска.Виктор Янчук: Кузнецовой сейчас по силам любая соперницаЗаслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Светланы Кузнецовой над Полоной Херцог и выход россиянки в 1/8 финала Уимблдона.Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на УимблдонеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.Кузнецова обыграла Херцог и вышла в четвертый круг УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла словенку Полону Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона.Виктор Янчук: Надеюсь, что Кузнецова реализует свой потенциалЗаслуженный тренер России Виктор Янчук выразил надежду, что Светлана Кузнецова сумеет дойти до решающего раунда Уимблдона.Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьАнна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьСпециально для «Советского спорта» итоги игрового дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Анна Дмитриева: Кузнецова должна обыгрывать ХерцогКомментатор Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о специфике игры Светланы Кузнецовой.Светлана Кузнецова: Меня часто просили расписаться на неожиданных местахРоссийская теннисистка Светалана Кузнецова рассказала о том, куда просили поставить автограф поклонники.Кузнецова обыграла Макарову во 2-м круге УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона. Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой.Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницАнна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницСпециально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.Анна Дмитриева: Кузнецова стабильнее МакаровойЗавтра во втором круге Уимблдона сыграют две россиянки – Светлана Кузнецова Екатерина Макарова.Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разрядеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович стартовали в парном разряде Уимблдона с победы над американкой Николь Меликар и британкой Энн Смит.Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге УимблдонаРоссиянка Светлана Кузнецова стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Туниса Онс Жабер.
Футбол
Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»
Футбол
Марко Петкович: У Карреры играют не имена и не фамилии
Баскетбол
Теодосич подписал контракт с «Клипперс» (фото)
Футбол
Воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Арарат»
все новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости