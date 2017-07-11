Елена Данилова: Расстроило, что на чемпионат мира берут юниоров даже без отбора

Российская триатлонистка Елена Данилова поделилась ожиданиями от этапа Мировой серии в Гамбурге и чемпионата мира.

«Старты такого уровня всегда важны. К тому же в этот раз по итогам личной гонки будет вестись отбор в российскую команду на чемпионат мира по эстафетам, который пройдёт там же, в Гамбурге, на следующий день – 16 июля.

Раньше отбор проходил по спортивному принципу: по итогам первого дня соревнований в команду попадали две девушки, показавшие лучший результат. Но сейчас главный тренер сборной России решил сделать все по-другому. На чемпионат мира без отбора везут юниорку, которая будет выступать на третьем женском этапе эстафеты. Конечно, это меня расстроило и даже обидело. Учитывая, что плавание у меня не самый сильный вид, я как раз должна была бороться за место на третьем этапе, а выходит, меня заблаговременно его лишили. Но раз такие правила, значит буду биться за место на первом этапе!» — цитирует Данилову «Весь спорт».

Напомним, чемпионат мира по эстафетам пройдет в Гамбурге 16 июля, а этап Мировой серии – 15 июля.