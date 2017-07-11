Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Данилова: Расстроило, что на чемпионат мира берут юниоров даже без отбора

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Российская триатлонистка Елена Данилова поделилась ожиданиями от этапа Мировой серии в Гамбурге и чемпионата мира.

«Старты такого уровня всегда важны. К тому же в этот раз по итогам личной гонки будет вестись отбор в российскую команду на чемпионат мира по эстафетам, который пройдёт там же, в Гамбурге, на следующий день – 16 июля.

Раньше отбор проходил по спортивному принципу: по итогам первого дня соревнований в команду попадали две девушки, показавшие лучший результат. Но сейчас главный тренер сборной России решил сделать все по-другому. На чемпионат мира без отбора везут юниорку, которая будет выступать на третьем женском этапе эстафеты. Конечно, это меня расстроило и даже обидело. Учитывая, что плавание у меня не самый сильный вид, я как раз должна была бороться за место на третьем этапе, а выходит, меня заблаговременно его лишили. Но раз такие правила, значит буду биться за место на первом этапе!» — цитирует Данилову «Весь спорт».

Напомним, чемпионат мира по эстафетам пройдет в Гамбурге 16 июля, а этап Мировой серии – 15 июля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия подаст заявку на проведение финала ЧМ-2016 по триатлонуРоссия примет участие в конкурсе по на проведение финала чемпионата мира 2016 года по триатлону, сообщил президент Федерации триатлона России Сергей Быстров.Чемпионат мира по триатлону. Полянский завоевал бронзу, став первым российским призером в историиЧемпионат мира по триатлону. Полянский завоевал бронзу, став первым российским призером в историиРоссийский спортсмен Дмитрий Полянский завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по по триатлону.Чемпионат мира. Этап в Китцбюэле. Брюханков, Полянский и еще семь россиян — в заявкеВ австрийском Китцбюэле 23-24 июня пройдет четвертый этап чемпионата мира по триатлонуЧемпионат мира обойдется Венгрии в 1,6 млн евроПроведение чемпионата мира по триатлону, который пройдет с 8 по 12 сентября следующего года в Будапеште, обойдется его организаторам приблизительно в 1,6 миллиона евро.Алистер Браунли выиграл чемпионат мира по триатлонуБританец Алистер Браунли стал чемпионом мира по триатлону, победив в финале на первенстве планеты в австралийском Голд-Коасте.Юлиан Малышев пришел к финишу седьмымФинальный этап Мировой серии пройдет в австралийском Голд-Коусте с 9 по 13 сентября.Андреа Хьюитт опередила всех соперниц в Мадриде37-летняя Магали Ди Марко Мессмер вышла в лидеры общего зачета.
Футбол
Бывший защитник «Реала» перейдет в «Атлетико»
Футбол
Марко Петкович: У Карреры играют не имена и не фамилии
Баскетбол
Теодосич подписал контракт с «Клипперс» (фото)
Футбол
Воспитанник московского «Локомотива» перешел в «Арарат»
все новости