Ромелу Лукаку: Благодарю Бога, что буду играть в «МЮ»

Нападающий Ромелу Лукаку, перешедший из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», поблагодарил Бога за возможность играть за манкунианцев.

«Прежде всего, спасибо Богу за такой шанс. Я в полном восторге, ведь буду играть за один из самых величайших клубов планеты», - написал Лукаку в своем твиттере.

First of all i want to thank God for this opportunity. Delighted and blessed to be part of the greatest club in the world @ManUtd pic.twitter.com/dWrQjHkH5a