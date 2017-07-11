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ПАОК объявил о переходе Мака

Источник:  ФК ПАОККомментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак  перешел в греческий ПАОК.

Как сообщает официальный сайт ПАОКа, соглашение с Маком рассчитано на один год.

Словацкий полузащитник перешел в «Зенит» в 2016 году, провел 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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