ПАОК объявил о переходе Мака

Александр Кержаков: Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. «Зенит» зависел не от него, а от Гарая

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков - о проблемах питерского клуба. Напомним, в минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате России.