ПАОК объявил о переходе Мака
Источник: ФК ПАОККомментарии
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак перешел в греческий ПАОК.
Как сообщает официальный сайт ПАОКа, соглашение с Маком рассчитано на один год.
Mad Mak is (oficially) back #PAOK #transfers #welcome https://t.co/AkrQk34U1m pic.twitter.com/TeWZGN3xRr— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 11 июля 2017 г.
Словацкий полузащитник перешел в «Зенит» в 2016 году, провел 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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