Муриэль стал игроком «Севильи»
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль стал игроком испанской «Севильи».
Как сообщает официальный сайт андулусийского клуба, 25-летний колумбиец успешно прошел медицинское обследование и подписал пятилетний контракт. Финансовые детали сделки не разглашаются.
FICHAJES | El fichaje de @luisfmuriel09 ya es oficial ⚽️ #BienvenidoMuriel— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 11 июля 2017 г.
➡️ https://t.co/mgETEEcupa pic.twitter.com/vbudaM0XYS
В прошедшем сезоне Муриэль принял участие в 33-ти матчах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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